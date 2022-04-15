قبل جولة الإعادة.. كيف أثارت مارين لوبان الجدل الفرنسى بعنصريتها؟

سلطت مجلة "بولتيكو" الأمريكية، الضوء على مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، التي خسرت الانتخابات مرتين في السابق وتأهلت لجولة الإعادة في ثالث ترشح لها.

وقالت المجلة الأمريكية، إنه ليس من الغريب على المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة أن تثير الجدل.

وتابعت أن المرشحة الرئاسية الفرنسية اليمينية المتطرفة، التي تقع على مسافة قريبة من الفوز بالسلطة، كانت نشطة في سياسة الخطوط الأمامية منذ أن تولت قيادة حزب والدها في عام 2010.

وأضافت أنه على مر السنين، وبتغطية ثلاث حملات رئاسية والعديد من الحملات المحلية، أصبح من السهل فقدان مسار مواقف لوبان وبياناتها، خاصة بالنظر إلى مقدار الجهد الذي بذلته لتحسين صورتها.

وتابعت أن لوبان لم تقم فقط بتغيير اسم حزبها، من الجبهة الوطنية إلى التجمع الوطني، بل عكست نفسها أيضًا بشأن مسائل مهمة، مثل ما إذا كان ينبغي على فرنسا البقاء في منطقة اليورو، وما إذا كانت معجبة بالرئيس الروسي فلاديمير أم لا.

وأضافت أنه قبل جولة الإعادة المقرر لها يوم 24 أبريل الجاري، أثارت لوبان الجدل بتصريحات حول كل شيء من دور فرنسا.

"فرنسا ليست مسئولة عن فيل ديف"

وتعليقًا على أكبر عملية ترحيل لليهود من فرنسا إلى ألمانيا في الحرب العالمية الثانية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2017، قال لوبان: "إذا كان هناك أشخاص مسؤولون، فهم الذين كانوا في السلطة في ذلك الوقت، فليست فرنسا".

وأضافت أنها تريد لأطفال فرنسا "أن يفخروا بكونهم فرنسيين مرة أخرى".

"التكافؤ يتعارض مع الجدارة في جمهوريتنا"

تقول لوبان إنها مدافعة شرسة عن حقوق المرأة. وقالت في التليفزيون الفرنسي في مارس من العام الماضي: "أنا نسوية"، مضيفة أنها "لا تعبر عن عداء تجاه الرجال".

لكن خلال حملتها الرئاسية الأولى في عام 2012، تم رصد لوبان وهي تقول إن "التكافؤ يتعارض مع الجدارة في جمهوريتنا"، ثم دافعت عن هذا الادعاء، قائلة إنها كانت ضد التمييز الإيجابي، لأن "الاحتفاظ بحصة للمرأة له آثار ضارة" وأن القيام بذلك يجعل النساء أنفسهن يظهرن على أنهن "الكوتا".

"كانت هناك صلاة في الأماكن العامة.. إنها مهنة"

في اجتماع حاشد في عام 2010، وجهت لوبان الإدانة بعد أن قارنت صلاة المسلمين في الشوارع في فرنسا بالاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت "منذ خمسة عشر عامًا كان لدينا الحجاب، وكان هناك المزيد والمزيد من الحجاب، ثم كان هناك البرقع، وكان هناك المزيد والمزيد من البرقع، ثم كانت هناك صلاة في الشوارع.. الآن هناك 10 أو 15 مكانًا يأتي فيها عدد معين من الناس بانتظام ويشغلون كل المساحة".

وأضافت "بالنسبة لأولئك الذين يحبون التحدث كثيرا عن الحرب العالمية الثانية، إذا كان الأمر يتعلق بالحديث عن الاحتلال.. فهذا احتلال للأراضي".

"السياسات التي أمثلها هي السياسات التي يمثلها ترامب وبوتين"

في مقابلة عام 2017 مع "بي بي سي"، استهدفت لوبان سياسات التقشف وسياسات الهجرة التي تتبعها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تجاه اللاجئين السوريين، قائلة: "لقد سمحت ميركل بدخول 1.5 مليون مهاجر.. إنها تفرض التقشف على جميع الدول في أوروبا، وبالمناسبة، فهي معزولة بشكل متزايد، لأن السياسات التي أمثلها هي السياسات التي يمثلها دونالد ترامب، ويمثلها فلاديمير بوتين".

"الحجاب ليس قطعة قماش تافهة، إنه علامة على التطرف".

في عام 2019، طالب جوليان أودول، ممثل الجمعية الإقليمية من حزب لوبان، امرأة مسلمة كانت ترافق الأطفال إلى مبنى الجمعية بورجوني- فرانش- كومتي بإزالة حجابها.

وأثارت التعليقات عاصفة، حيث اضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التدخل لاحقًا وحث الناس على عدم وصم المسلمين.

لكن لوبان ضاعفت من موقفها ودافعت عن أودول في إذاعة أوروبا 1، قائلة إن "الحجاب ليس قبعة أو عصابة رأس أو قطعة قماش تافهة، ولكنه علامة على التطرف".

"سنرسل الأجانب على متن الطائرات"

عندما بدأت حملتها الرئاسية لعام 2022 في منتجع فريجوس كوت دازور في سبتمبر الماضي، قالت لوبان لمؤيديها: "سنقضي على كل هؤلاء، سواء كانوا إسلاميين أم لا، ممن يريدون فرض قواعد وأساليب عيش علينا ليست لنا، سوف يتم إبعاد الجناة والمجرمين من فرنسا، سنشيع الأجانب على متن الطائرات".