الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات أمنية على محطات الوقود بالقاهرة لمنع التلاعب

حملات أمنية على محطات
حملات أمنية على محطات الوقود

انتشرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بمحيط مواقف السيارات ومحطات الوقود ومواقف السيارات لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين لرفع تعريفة الركوب. 

وتم تكثيف الحملات على جميع مواقف "السرفيس" لمتابعة التزام جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها وثبات أسعارها وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع أبريل - يونيو 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتي 7.50 جنيه للتر بنزين 80، و8.75 جنيه للتر البنزين 92، و9.75 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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