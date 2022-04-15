جهود الوحدات المحلية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بقرى المنوفية

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع حسب النبس بطريق منوف سرس الليان، فضلًا عن متابعة أعمال رفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء بلاعات الأمطار بطريق البطحة القبلية تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، وكذا تركيب البلدورات بقرية "سيروهيت" وذلك بعد انتهاء أعمال الرصف والتطوير بالطريق.

وتابع رئيس المدينة، أعمال تسوية وتمهيد أسفل محور شبين الكوم طملاى بكوبري مصرف الإمبابي) وطريق منوف شبرا باص بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بطريق (منوف / الشهداء) من فرد طبقة السن وأعمال كهربائية وإحلال وتجديد خطوط المياه بالطريق تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

كما يجري العمل على قدمٍ وساق في أعمال التطوير نفق السكة الحديد بشارع بورسعيد القبلي تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث جاري أعمال الصبة الخرسانية لبيارات التسريب ورصف الأرضية ببلاط البازلت لمنع تجمع مياه الأمطار والتخلص منها أولًا بأول خلال موسم الشتاء، وكذا متابعة آخر مستجدات أعمال تطوير سوق منوف العمومي (تجزئة، جملة)، المقام على مساحة أكثر من 1500 م2 تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية.

وتم تطوير الباكيات القديمة بسوق التجزئة ورفع كفاءتها لتصبح محلات جديدة بإجمالي 42 محلًا، كما تم إنشاء 29 باكية جديدة للباعة الجائلين بالإضافة إلى دورة مياه و 2 مكتب إداري لخدمة وإدارة السوق.

وفيما يخص المتابعة الدورية لأعمال الصيانة لشبكات الإنارة بنطاق المركز، فقد تم متابعة أعمال تركيب أعمدة الإنارة بطريق (منوف / شبرا باص) بداية من مدينة منوف وحتى قرية منشأة سلطان وذلك لتحسين الرؤية البصرية بالطريق وتجنب وقوع الحوادث حفاظًا على أرواح المواطنين.

وفي قويسنا، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، أعمال تسوية طبقة السن بشارع محمد فريد، تنفيذ مديرية الطرق وذلك للبدء في تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية بالشارع تمهيدًا لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية.

كما تابع أعمال منظومة النظافة بقرية كفر أبو الحسن بنطاق الوحدة المحلية بابنهس للتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة ونواتج التطهير بطريق ترعة الخضرات وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية بتلا، بأنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بشبكة الصرف بنفق السكة الحديد بشارع الحرية بطول 250 متر بتكلفة 360 ألف جنيه تنفيذ شركة مياه الشرب، حيث تم الإنتهاء من أعمال الحفر وصب الأرضية وتركيب شبكة الصرف و بلاط البازلت بالنفق وتركيب كشافات إنارة بالنفق لإضفاء مظهر جمالى و حضاري للمدينة.

فيما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، إلى أنه تم البدء في وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق الموازي لشارع الجامعة بداية من مدرسة خالد بن الوليد وحتى مبنى وحدة مرور أشمون بطول 1300م تنفيذ مديرية الطرق والنقل بالمنوفية.

وأكد أن مدينة أشمون شهدت طفرة كبيرة في قطاع مشروعات البنية التحتية باعتباره قطاع حيوي وهام وأحد محاور التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أنه تم إجراء معاينة ميدانية للمواقع المقترحة لإنشاء عدد من الأسواق والمواقف النموذجية ووحدات إطفاء بنطاق دنشواي وزاوية البقلى ودناصور، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

ومن المقرر إنشاء (7) أسواق نموذجية (2) موقف سيارات نموذجي و(3) وحدات إطفاء، فيما تابع رئيس المدينة أعمال منظومة النظافة بنطاق الوحدات المحلية بزاوية الناعورة وزاوية البقلى ودراجيل وكفر عشما ودنشواي، التخلص من كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.