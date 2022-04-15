أسوان: إجراءات سريعة للتعامل مع شكاوى مزارعى الكاجوج للتعدى على حرم المصرف

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تكاتف كل الجهود بين الأجهزة المعنية لمواصلة سلسلة حملاتها المكبرة الهادفة لإزالة كل أشكال التعدي سواء الصادر لها قرارات سابقة أو المستحدثة في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

جاء ذلك من أجل الحفاظ على أراضي الدولة سواء البناء أو الزارعية أو الري من أي محاولات للتعدي عليها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه يتم التشديد على المسؤولين بضرورة المتابعة الميدانية اليومية لرصد أي تعديات لسرعة التعامل معها أولًا بأول، ولا سيما أن ذلك يشهد متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبتعليمات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ حملة إزالة حالة تعدٍ في المهد على الأرض الزراعية بعزبة الإصلاح البحرية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والواقعة على مساحة 88 مترًا.

وفي السياق ذاته، وبناءً على الشكوى الواردة من مزارعي قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو بشأن وجود تعديات من بعض المزارعين على حرم المصرف، أعطى محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيام لجنة من الوحدة المحلية لقرية الكاجوج وإدارة صرف كوم أمبو للمعاينة الميدانية للوقوف على هذه الشكوى.

وعقب معاينة المختصين، تبيَّن وجود تعديات من المزارعين على حرم المصرف بزارعة جزء من الجسر بعرض 5 أمتار تقريبًا، بجانب وجود أحواض داخل حرم المصرف، وأيضًا مواسير لصرف المياه الزائدة عن حاجة أراضيهم بالتعدي على المصرف مما نتج عنه وجود زحف لميول المصرف، وهو الذى تسبب بدوره فى حدوث بعض الانهيارات بالمصرف لمسافة 200 متر من الجانب الغربي له بحوض المرازيق.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تم تنفيذ حل عاجل من خلال التسوية والتمهيد للجزء المنهار، مع قيام مهندس ومشرف الإدارة العامة للصرف بالمنطقة بالتنسيق مع اتحاد الجمعية الزراعية لحصر كل التعديات على حرم المصرف، وإعطاء فرصة للمخالفين لإعادة الشيء لأصله، مع الالتزام بحدود نزع الملكية خلال أسبوع.

وفي حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، ليتواكب ذلك مع عقد ندوة توعوية بالتنسيق بين الوحدة المحلية والإدارة العامة للصرف والجمعية الزراعية لتوعية المزارعين بعدم التعدى على حرم المصرف باعتباره ملكية عامة يستوجب الحفاظ عليه من أى انهيارات مستقبلية لما يحققه من فوائد عديدة للجميع.