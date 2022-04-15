بعد ظهورها فى «الكبير أوى».. نيرمين الفقى توجه رسالة لأبطال المسلسل

ظهرت الفنانة نرمين الفقي، ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس، والذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي 2022، عبر عدد من القنوات المختلفة، بجانب منصة "واتش إت" الإلكترونية، موجهًة الشكر لفريق عمل المسلسل.

وعلّقت الفنانة نيرمين الفقي، على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، قائلًة: "الحمد لله أنا مبسوطة جدا إني كنت ضيفة في مسلسل الكبير أوي مع النجم الموهوب والتلقائي أحمد مكي، وكل الشكر لفريق العمل المحترفين من إنتاج وإخراج وتصوير وعاملين"، وتابعت: "تمنياتي باستمرار النجاح".

وظهرت الفنانة نيرمين الفقي في الحلقة الـ13 من مسلسل الكبير أوى 6، في العديد من المشاهد المثيرة والمضحكة، حيث تضمنت الحلقة زواج الفنانة نيرمين الفقي من حزلقوم وطلاقهما بسبب غيرتها الشديدة عليه.

ويحكي حزلقوم لصديقه "هجرس" سبب انفصاله عن الفنانة نيرمين الفقي، حيث كانت شديدة الغيرة عليه، ويسترجع لهجرس كيف انفعلت نيرمين الفقي عليه عندما ظنت أنه كان يخونها مع فتاة اشترى منها سيارة لتكون هدية عيد زواجها.

كما تضمنت الحلقة العديد من التعبيرات والجمل والإفيهات المضحكة مثل قول حزلقوم لنرمين الفقي في محاولة لإقناعها بعدم الغيرة الشديدة عليه: "كفاية غيرة.. يا نيرمين ده المثل بيقول إذا أردت شيئًا بشدة فأطلق سراحه، فإن عاد إليك فسيصبح ملكك للأبد، وإن لم يعد فيبقى حصلت له ظروف، ولا قابل لجنة، هو المثل ده كان على حمامة ولا كلب ولا إيه.. غيري عليا غيرة تقليدية يا نيرمين، اعمليلي بلوك، لقحي عليا بتويتة.. إغضبي عند أهلك يومين تلاتة، إنما تجيبي للبت ارتجاج في المخ وتجبيلي كسر في ضلعين".

مسلسل "الكبير أوى6"

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.