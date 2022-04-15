الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: كييف لم تصبح آمنة

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي، إن العاصمة الأوكرانية كييف لم تصبح آمنة بعد، رغم "إعادة تموضع القوات الروسية" في محيطها.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت كييف آمنة حاليًا، قال كيربي، إن "روسيا تملك قدرات قصف جوي وصاروخي بعيد المدى، وكييف لم تصبح آمنة بعد رغم إعادة تموضع القوات الروسية في محيطها".

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، أن "القوات الأوكرانية تصعّب عملية الانسحاب من حدود كييف الشمالية على القوات الروسية وتجعلها أكثر فوضوية"، على حد قوله.

وكان مسؤول رفيع المستوى في "البنتاجون"، أعلن اليوم، أن بلاده تتوقع الانتهاء من تسليم حزمة المساعدات العسكرية البالغة قيمتها 800 مليون دولار إلى أوكرانيا في غضون الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول، خلال إفادة صحفية، إن تسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا سيستغرق في المجمل 4 أسابيع.

وأوضح أن وصول الشحنة الأولى جوًا إلى أوكرانيا سيستغرق نحو 3 أو 4 أيام بعد الموافقة عليها.

أمن روسيا روسي البنتاجون روس بنتاجون وروسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

البنتاجون: كييف لم تصبح آمنة

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

«الخارجية اللبنانية» تعرب عن تضامنها الكامل مع جنوب أفريقيا إثر الفيضانات

روسيا: العقوبات الغربية ضدنا أهم عامل للأزمة الغذائية الوشيكة فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى بالخليل ونابلس

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية