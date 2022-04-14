الخميس 14 أبريل 2022
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الدين لله

«الاختيار 3».. وزير الأوقاف: أسامة ياسين نفذ أخطر الجرائم فى حق الوطن بتوجيهات الشاطر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الحلقة 13 مسلسل الاختيار 3 التي تم عرضها مساء اليوم، قائلًا: "إن مسلسل الاختيار 3 يكشف حقائق الفرقة ٩٥ إخوان وبمعنى أدق ٩٥ إرهاب، التي كونها أسامة ياسين بتوجيه من خيرت الشاطر، كانت إحدى أهم الجرائم الإرهابية التي ارتُكبت في حق الوطن والتي انبثقت منها الكتائب الإرهابية مثل حسم وغيرها".

وقال وزير الأوقاف، في تغريدة سابقة، إن تسريبات اتصال خيرت الشاطر بخالد مشعل التي عرضت في الحلقة الـ12 من مسلسل الاختيار3، تؤكد أن الجماعة لم تكن تؤمن على الإطلاق بنظام الدولة، وأن خيرت الشاطر كان هو الحاكم الفعلي، وأن مرسي كان مجرد صورة لا يملك من الأمر شيئًا في ظل سطوة الشاطر ونفوذه في الجماعة.

وأضاف وزير الأوقاف أن ‏استعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة وإنشاءها للميليشيات كان من الممكن أن يأخذ الوطن كله إلى الهاوية لولا فضل الله وعنايته، وأن هيأ لهذا الوطن قائدًا حكيمًا شجاعًا أنقذه من براثنهم، ولن تغير هذه الجماعة أيديولوجيتها، وخطرها يستدعي اليقظة وعدم السماح لخلاياها النائمة بالتمدد.

وأشار إلى أن ‏مسلسل الاختيار كشف إلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب، موضحًا أن المسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم بالصوت والصورة التي لا نكران لأي منهما.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفرقة ٩٥ إخوان الجرائم الإرهابية خيرت الشاطر

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وائل لطفي

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«الاختيار 3».. وزير الأوقاف: أسامة ياسين نفذ أخطر الجرائم فى حق الوطن بتوجيهات الشاطر

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