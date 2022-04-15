مباحثات إماراتية بحرينية حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين وشعبيهما الرخاء والرفعة وأن يعم في هذا الشهر الفضيل الخير والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين من علاقات تاريخية متجذرة والحرص المشترك على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية.

كما بحثا عددا من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ولقائه أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بلده الثاني البحرين وبين أهله، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات انطلاقا من الأواصر الأخوية التاريخية المتينة التي تجمعهما.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد، بما تشهده هذه العلاقات من ازدهار وتطور مستمرين في ظل الاهتمام الذي يوليه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من جانبه أكد الملك حمد بن عيسى اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين التي جسدتها المواقف المشتركة للبلدين تجاه مختلف القضايا سيرا على نهج الآباء والأجداد ووقوف دولة الإمارات المشرف إلى جانب مملكة البحـريـن وشعبها عـبر مختلف المراحل، معربا عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على مواقفها المساندة لمملكة البحـريـن عبر مختلف المحـطات ومـا قـدمـته مـن دعم على جميع الصعد.

وشدد الجانبان، على أهمية المضي قدما في تعزيز مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات بارزة في مـسار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتوسـيع آفاق التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الحيوية ذات المردود الاقتصادي واسـتكشاف فـرص تـنمية التعاون المشترك فـي مجالات التكنولوجيا والعلوم والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والصحة والـتعليم بما يلبي تطلعاتهما وأهدافهما المشتركة.

وأكد اللقاء دعم العمل الخليجي المشترك فـي إطــار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كل ما من شأنه مواجهة مختلف التحديات الراهنة انطلاقا مـن وحـدة الـتـاريـخ والهدف والمصير المشترك بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لمواطني دول المجلس.

وشدد الطرفان، على أهمية وحدة الصف العربي وتضافر الجهود لـتحقيق التضامن العربي وتعزيز مـــسيرة العمل العربي المشـــترك ما من شأنه تـــلبية تطلعات الشعوب العربية وتعزيز نهضتها.