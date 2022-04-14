مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة

شهد الطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز إدكو بالبحيرة، حادثا مروعا بين ٣ سيارات، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

كان قد تلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة نقل ثقيل وسيارة مينى باص وأخرى ميكروباص بجوار كوبري المعدية بالطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز إدكو ووجود متوفى ومصابين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وهرعت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين مستشفى إدكو .

وتبين من المعاينة اصطدام سيارتين وتوالى عقب ذلك اصطدام باقى السيارات وانقلابهم على جانب الطريق، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين.

تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.