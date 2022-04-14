«الاختيار 3».. تعرف على مواعيد العرض والإعادة وما فاتك فى الحلقة السابقة

"الاختيار"، أجزاء عدة من مسلسل رصد ما مرت به البلاد من أزمات عقب تولي الإخوان حكم مصر، ويقدم المسلسل في جزئه الثالث مشروع مواجهة فكر إرهابي متطرف.

ينتظر المصريون الحلقات بلهفة عقب انتهائهم من وجبة الإفطار، فالجزء الثالث من المسلسل لا يقل مشاهدة عن الجزأين السابقين، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا في توعية المصريين عما حدث بالبلاد، وما قام به الجيش والداخلية المصرية من دور.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الاختيار 3:

يعرض مسلسل الاختيار 3 في تمام الساعة الـ9:30، على شاشة قناة "ON"، وفي تمام الـ11:20 مساء على شاشة "ON دراما".

وتعاد الحلقة 5 مرات في اليوم التالي بداية من الساعة 4.20 صباحًا، ويعاد عرضها 3.30 عصرًا على "ON"، وذلك بالإضافة إلى 3 إعادات على "ON دراما"، فتبدأ في 4.40، وتكون هناك إعادة ثانية في 10.30، أما الإعادة الثالثة ففي تمام الساعة 6 مساءً.

أهم تفاصيل الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3:

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الاختيار تطورا بالأحداث، حيث استمر الشعب في ثورته على المعزول محمد مرسي، واستمر بإعلان حالة الطوارئ، بضغط من قيادات الجماعة وثورة المواطنين في عدد من المحافظات على رأسها مدن القناة على قراره.

وشملت الحلقة حدث توقعه العديد وهو استمرار إعطاء الشاطر الأوامر لمرسي، فقال: "بعد إذن سيادتك لازم تكون حازم فى خطابك، والكل يبقى شايف إنك قادر على فعل أي شيء"، إضافة إلى حديثه عن الجيش، والتي أظهرت كرهه لوزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي لعدم انتمائه للجماعة واتخاذه مواقف محابية للدولة ضد الجماعة.

وجاء بالحلقة أيضًا لقاء جمع بين محمد مرسي وخيرت الشاطر وهو يحرضه على تجاهل الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، قائلًا: "لازم تتجاهل السيسي تتأخر في الرد عليه، تحسسه أنك مش حابب تتعامل معاه، أنت القائد الأعلى للقوات المسلحة.. لازم يعرف أننا في أي وقت ممكن نغير تعاملنا معاه.. عاوزين نكسر شوكة وزير الدفاع ونبعت ليه رسالة".

واختتمت الحلقة بمشهد أصبح من أهم وأولويات المشاهدين كونه يعرض بعضا منه لأول مرة، والذي يتمثل في تسريب للإخوان، وكان الحوار بين القيادي الإخواني خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة الإرهابية، وهو يروي أن الإخوان ليسوا في حرب مع إسرائيل، مؤكدًا وجود تنسيق بينهم وبين حركة حماس.