الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع اليورو مع ترقب نتائج اجتماع «المركزى الأوروبى»

اليورو
اليورو

ارتفع اليورو قليلًا اليوم الخميس، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنتظر أن يحدد إطار عمل لإنهاء إجراءات التحفيز، ما يمهد الطريق لأول رفع لأسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.09030 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أوائل مارس، أمس الأربعاء.
ومن المتوقع أن يعطي المركزي الأوروبي بعض الإشارات عن سياسته المقبلة، مع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، ووسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى حالة ركود.
ومن ناحية أخرى انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 99.670، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2020 عند 100.520 أمس الأربعاء، مدعومًا بارتفاع عائدات السندات الأمريكية هذا الأسبوع.
وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في تسعة أيام أمام الدولار، وبلغ 1.3132 دولار في أحدث تداول عليه مرتفعا 0.1 بالمئة.

وقال جوي مانيمبو كبير محللي السوق في (ويسترن يونيون بزنيس سلوشنز) في واشنطن "الدولار في صعود منذ أسابيع وأعتقد أن الفترة قبل اجتماع المركزي الأوروبي غدًا توفر مبررًا مريحًا للسوق لجني بعض الأرباح من ارتفاعات الدولار".
كما قلص الين الياباني خسائره أمام الدولار، الذي ارتفع ارتفاعًا حادًا قرب أعلى مستوى في 20 عامًا أمام الين، إذ تناقض التشديد الصارم للسياسات النقدية من المركزي الأمريكي
تناقضًا حادًا مع السياسة النقدية بالغة التيسير التي يتبناها المركزي الياباني.

وصعد الدولار الكندي بعد أن زاد المركزي الكندي اليوم الأربعاء سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في أكبر خطوة منفردة منذ عقدين، كما وعد أيضًا بالمزيد من عمليات رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم المتنامي  وزاد الدولار الكندي 0.56 بالمئة أمام الدولار الأمريكي مسجلًا 1.26 للدولار.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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