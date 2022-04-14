اقتراح برلماني بإعادة تنظيم مواعيد سير سيارات النقل

توجهت الدكتورة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزيري النقل والتنمية المحلية، لدراسة إعادة تنظيم سير سيارات النقل والنقل الثقيل على الطرق السريعة بالمحافظات.

وقالت النائبة في مقترحها إن ملف النقل والمواصلات، واحدًا من الملفات التي توليها عناية خاصة لما يمثل من أهمية كبيرة، وأنها اطلعت على تجارب الكثير من الدول العربية والأجنبية خلال زياراتها، للوقوف على تجارب حكوماتها في مجابهة خطر حوادث السيارات، لافتة إلى أن التجربة التي انتهجتها بريطانيا واحدة من أفضل التجارب المطبقة عالميًا ساهمت في تراجع معدلات الحوادث.

وأضافت أننا في حاجة إلى إعادة تنظيم سير سيارات النقل الثقيل بمختلف أنواعه، في ضوء الحوادث الأخيرة، ومن بينها حظر سيرها على الطرق السريعة بالمحافظات خلال فترة الصباح والتي تشهد حركة كثيفة لباقى أنواع السيارات، على أن يتم السماح له خلال فترات المساء من الساعة 11 مساءً إلى 6 صباحًا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون الحالي في صورته الحالية، أعطى للجهات المعنية في وزارة النقل بالتنسيق مع التنمية المحلية، حق إصدار قرار يمنع سير المركبات بأنواعها في أوقات معينة.

وفي ختام مقترحها، أعربت الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، عن عزائها لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق أبو سمبل، الذي وقع أمس الأربعاء، وأسفر عن مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أجانب، وإصابة 14 آخرين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم أمس الأربعاء، بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، الذين وافتهم المنية في حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان.

وقال الرئيس السيسي عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» الأربعاء: «أتابع عن كثب حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم».

وأضاف: «وجهت بتقديم كل أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان».