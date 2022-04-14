الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق

أكاديمية ناصر العسكرية
أكاديمية ناصر العسكرية

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة البحثية من خلال التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة والمؤسسات العلمية، وقعت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق بحضور مدير الأكاديمية ورئيس جامعة الزقازيق وعدد من أعضاء هيئة التدريس لكلا الجانبين.

ويهدف البروتوكول لتعزيز المشاركة المتبادلة بين الأكاديمية والجامعة في مجالات التدريب والبحث العلمى والبحوث المشتركة وتبادل الخبرات والخبراء في مجال الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات والتفاوض وصناعة القرار وغيرها من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين.

وألقى مدير الأكاديمية كلمة أكد خلالها حرص أكاديمية ناصر العسكرية على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع الصروح العلمية والتعليمية لإعداد كوادر شبابية مؤهلة على أعلى الدرجات العلمية.

وأعرب رئيس جامعة الزقازيق عن بالغ سعادته بهذا البروتوكول، والذى يمثل إحدى الخطوات الجادة فى إطار الجمهورية الجديدة بالتعاون المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

كما تم تبادل الدروع التذكارية بين رئيس جامعة الزقازيق ومدير الأكاديمية تأكيدًا على أهمية التعاون بين الطرفين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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