النمسا: وصول 58 ألف لاجئ أوكرانى والاستعداد لاستقبال 200 ألف قريبًا

قال مايكل تاكاكس، منسق شئون اللاجئين في مجلس الوزراء النمساوي، إن البلاد استعدت لاستقبال 200 ألف لاجئ أوكراني، مشيرًا إلى استقبال 58 ألف لاجئ حتى الآن.

وأشار "تاكاكاس"، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمقر المستشارية النمساوية، إلى أن أعداد اللاجئين في النمسا في تزايد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا فى 24 فبراير الماضي، لافتًا إلى أن عددًا قليلًا من اللاجئين أعادوا جوازات سفر النازحين بعدما قرروا العودة إلى مناطق آمنة نسبيًا في أوكرانيا.

ولفت إلى توفير نحو 47 ألف مكان إقامة للاجئين من أوكرانيا، وتأمين أماكن الإقامة للجميع وهذه الأماكن تمت بمساعدة الأفراد في نحو ألف موقع في جميع الولايات النمساوية.

ولفت تاكاكاس إلى أن الحكومة النمساوية تعمل على تأمين أماكن الإقامة استعدادًا لوصول نحو 200 ألف لاجئ إلى البلاد، لافتًا إلى أنه لن يأخذ أي قسط من الراحة هو والفريق الذي يعمل معه حتى يتم تأمين وضع اللاجئين بأعداد كثيفة.

ونوه بأن المدارس النمساوية وافقت على استقبال أكثر من 5 آلاف طفل أوكراني، كما يجري التعاون مع وزارة العمل لدمج اللاجئين الأوكرانيين في سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تم منح الأولوية فى الوظائف الجديدة للأوكرانيين.

وذكر أن حوالي 80% من اللاجئين الذين وصلوا إلى النمسا من النساء، حيث لا يُسمح للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بمغادرة أوكرانيا إلا فقط في حالات استثنائية ومنها رعاية أفراد الأسرة.