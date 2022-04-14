الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: وصول 58 ألف لاجئ أوكرانى والاستعداد لاستقبال 200 ألف قريبًا

لاجئ
لاجئ

قال مايكل تاكاكس، منسق شئون اللاجئين في مجلس الوزراء النمساوي، إن البلاد استعدت لاستقبال 200 ألف لاجئ أوكراني، مشيرًا إلى استقبال 58 ألف لاجئ حتى الآن.
وأشار "تاكاكاس"، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمقر المستشارية النمساوية، إلى أن أعداد اللاجئين في النمسا في تزايد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا فى 24 فبراير الماضي، لافتًا إلى أن عددًا قليلًا من اللاجئين أعادوا جوازات سفر النازحين بعدما قرروا العودة إلى مناطق آمنة نسبيًا في أوكرانيا.
ولفت إلى توفير نحو 47 ألف مكان إقامة للاجئين من أوكرانيا، وتأمين أماكن الإقامة للجميع وهذه الأماكن تمت بمساعدة الأفراد في نحو ألف موقع في جميع الولايات النمساوية.
ولفت تاكاكاس إلى أن الحكومة النمساوية تعمل على تأمين أماكن الإقامة استعدادًا لوصول نحو 200 ألف لاجئ إلى البلاد، لافتًا إلى أنه لن يأخذ أي قسط من الراحة هو والفريق الذي يعمل معه حتى يتم تأمين وضع اللاجئين بأعداد كثيفة.
ونوه بأن المدارس النمساوية وافقت على استقبال أكثر من 5 آلاف طفل أوكراني، كما يجري التعاون مع وزارة العمل لدمج اللاجئين الأوكرانيين في سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تم منح الأولوية فى الوظائف الجديدة للأوكرانيين.
وذكر أن حوالي 80% من اللاجئين الذين وصلوا إلى النمسا من النساء، حيث لا يُسمح للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بمغادرة أوكرانيا إلا فقط في حالات استثنائية ومنها رعاية أفراد الأسرة.

فيينا لاجئ أوكراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

«التخطيط»: مصر حققت 9% معدل نمو وانخفاض البطالة عند 7.4%

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

سفارة أوكرانيا: روسيا تمنع سفينة محملة بـ27 ألف طن ذرة من الإبحار لمصر

حقيقة تهديد إيهاب جلال بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يمنع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى

تفاصيل سقوط 3 شهداء فى الأراضى الفلسطينية برصاص الاحتلال