الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعذر حضور المتهم بقتل «شهيد لقمة العيش» لجلسة محاكمته

ارشيفية
ارشيفية

تعذر حضور المتهم بقتل سائق"توك توك" بالمقطم، إلى مقر محاكمته بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد لقمة العيش".

وصدر القرار برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية محمد، عمرو محمد فوزي وأسامة عبدالظاهر محمود، وأمانة سر عمر عاشور محمود عبد الرشيد.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم، بلاغًا بالعثور على سائق توك توك، مذبوحًا بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة "ه. ز".وتبين بالفحص إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، وعدم وجود مركبة التوك التوك التي يعمل عليها.

وكشفت التحريات أن المجني عليه مُقيم في قرية برطباط التابعة لمركز بني سويف، وأنه متواجد في المقطم للعمل على التوك توك، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف ملابسات الحادث.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث.

المتهم قتل سائق توك توك المقطم محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس شهيد لقمة العيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

«التخطيط»: مصر حققت 9% معدل نمو وانخفاض البطالة عند 7.4%

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

سفارة أوكرانيا: روسيا تمنع سفينة محملة بـ27 ألف طن ذرة من الإبحار لمصر

حقيقة تهديد إيهاب جلال بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

تحرك برلماني بشأن إيهاب جلال: 800 ألف شهريًا بلا إنجاز كروي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يمنع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى

تفاصيل سقوط 3 شهداء فى الأراضى الفلسطينية برصاص الاحتلال