الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى فى حريق خط غاز مدينة نصر واستدعاء المسئولين

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة بمدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي في الحريق الذي وقع، مساء أمس، في خط غاز بمدينة نصر؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما استدعت النيابة سائق اللودر والمسئولين لسماع أقوالهم.  

واستمع رجال المباحث لأقوال سائق اللودر، وتبيّن أنه خلال مشاركته في أعمال حفر فوجئ بتسرب الغاز نتيجة حدوث كسر بخط الغاز، لتشتعل النيران عقب ذلك.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب في أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط المُشار إليه أثناء قيام  لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

وعلى الفور، تم الانتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداده، ويتم حاليًا القيام بأعمال التبريد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حريق المعمل الجنائي الحماية المدنية سائق قسم شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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