روسيا: دعم واشنطن وبروكسل لنظام كييف أقصى مظاهر النهج المعادى لموسكو

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، دعم واشنطن وبروكسل للنظام في كييف بأنه أقصى مظاهر النهج السياسي الأمريكي المعادي لروسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، في تصريحٍ صحفي اليوم الخميس: "إن الدعم غير المشروط لسلطات كييف وللمتطرفين في أوكرانيا من قبل واشنطن وبروكسل أصبح تتويجًا للنهج السياسي المعادي لروسيا، الذي تنتهجه الدول الغربية"، موضحًا أن الدول الغربية تسعى من خلال هذا النهج السياسي إلى إيجاد مناهضين لروسيا، وقطع قنوات الحوار العادية مع بلاده.