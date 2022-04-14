الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 فى قتل سائق توك توك وإصابة تاجر موبيليا

قتل
قتل

قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص متهمين بقتل سائق توك توك وإصابة تاجر موبيليا بسوهاج، بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بمقتل سائق توك توك وإصابة تاجر موبيليا تم نقل الجثة للمستشفى والمصاب للعلاج.

وتوصلت التحريات إلى مقتل «وائل. م، سائق توك توك»، إثر إصابته بطلق ناري وإصابة «طلعت. م»، 52 سنة، تاجر موبيليا بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  "عبدالرحمن. ع"، 40 سنة، و"عبده. م" 45 سنة، مركز طما، و"محمد ع" 20 سنة جميعهم يقيمون بدائرة مركز طما، بتحريض من المتهم الرئيسي "علاء. ص" 50 سنة ويقيم بذات العنوان وأن المتهمين انتحلوا صفة عناصر شرطة وكانوا يخططون لخطف المجني عليه الثانى وتصويره وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية بينهم.

تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفر أحدها عن ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم بندقية آلية و10 طلقات وبندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 863 إداري قسم طهطا، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.

حبس 4 أشخاص قتل سائق توك توك مركز طما

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وائل لطفي

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