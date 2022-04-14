الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين:29411 إصابة بكورونا في 24 ساعة

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الدولة للنظافة والصحة في الصين، اليوم الخميس، بتسجيل 29 ألفا و411  إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح ذلك أكبر عدد للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.

 

وأضافت اللجنة في بيان لها،  أنه توجد لدى 3 آلاف و20  شخصا منهم أعراض COVID-19 (الحمى والسعال والشعور بالضيق). 

 

وأوضحت أنه من بين هؤلاء وصل 21 من الخارج، وتم التعرف على ألفان و999 في البلاد. 

 

وأشارت إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد من المصابين في مدينة شنغهاي حيث سجلت ألفان و573 إصابة،  وفي مقاطعة جيلين تم تسجيل 325 في شمال شرق البلاد.

 

ولفتت إلى أن سائر الـ 26 ألفا و391  مصابا، فلا توجد لديهم أي أعراض للمرض، ووصل 73 شخصا منهم من الخارج، فيما سجلت 26 ألفا و318 حالة  حالة إصابة داخل البلاد. 

 

ونوهت إلى  أنه يعود أكبر عدد من المصابين بدون أعراض إلى شنغهاي بواقع 25 ألفا و 146، و ومقاطعة جيلين 674 ومقاطعة قوانغشي  129.

 

وإجمالا سجلت الصين منذ بداية جائحة كورونا 171,3 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما يبلغ مجموع عدد الوفيات 4638 شخصا. ولا يزال الوضع الصحي في البلاد صعبا حتى الآن. 

 

وتم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الشهر الماضي في 30 من أصل 31 منطقة صينية.

 

وأمس الأربعاء، رفعت الإدارات الصحية والتعليمية بالصين إجراءات الوقاية من كوفيد-19 ومكافحته في المدارس لمواجهة التفشي الأخير للوباء.

 

وذكر أحدث مبدأ توجيهي للاستجابة لكوفيد-19 أصدرته لجنة الصحة الوطنية ووزارة التربية والتعليم الصينية، أن الجامعات ورياض الأطفال والمدارس الإعدادية والابتدائية يجب عليها تشديد المراقبة اليومية لصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إعداد تقارير بشأن درجة حرارة الجسم ومتابعة من هم في إجازة مرضية.

 

وذكر المبدأ التوجيهي، أنه يجب أيضًا إجراء اختبارات الحمض النووي بانتظام للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

 

الصين كورونا اصابات جديدة لجنة الدولة للنظافة والصحة شنغهاي مقاطعة جيلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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