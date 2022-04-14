الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد صوامع الغلال استعدادا لاستقبال الأقماح

صوامع الغلال
صوامع الغلال

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صوامع الغلال التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين جنوب مدينة الخارجة، المُقامة على مساحة ٢٠ ألف متر، وتضم ٩ خلايا بسعة تخزينية إجمالية ٤٥ ألف طن؛ وذلك للاطمئنان على جاهزيتها استعدادًا لاستقبال الأقماح الموردة هذا العام.

وأكّد محافظ الوادي الجديد، خلال جولته، على جاهزية الصوامع ومواقع التخزين، ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، وتذليل أي معوقات تواجه عمليات التوريد من جانب المزارعين وكبار التجار.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، أن موسم حصاد القمح هذا العام يُعد موسمًا استثنائيًا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود؛ حفاظًا على أمن الدولة الغذائي، مشددًا على ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

محافظ الوادي الجديد صوامع الغلال التخزين الأقماح مدير عام الزراعة المزارعين كبار التجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

حقيقة تهديد إيهاب جلال بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-4-2022

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

تفاصيل مثيرة فى واقعة الاعتداء على الفتاة «عنود» بالتجمع الثالث (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

"كاسر الأمواج".. ما أهداف العملية الإسرائيلية فى الضفة الغربية؟

«التعاون الإسلامى» تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان