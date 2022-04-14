محافظ الوادى الجديد يتفقد صوامع الغلال استعدادا لاستقبال الأقماح

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صوامع الغلال التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين جنوب مدينة الخارجة، المُقامة على مساحة ٢٠ ألف متر، وتضم ٩ خلايا بسعة تخزينية إجمالية ٤٥ ألف طن؛ وذلك للاطمئنان على جاهزيتها استعدادًا لاستقبال الأقماح الموردة هذا العام.

وأكّد محافظ الوادي الجديد، خلال جولته، على جاهزية الصوامع ومواقع التخزين، ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، وتذليل أي معوقات تواجه عمليات التوريد من جانب المزارعين وكبار التجار.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، أن موسم حصاد القمح هذا العام يُعد موسمًا استثنائيًا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود؛ حفاظًا على أمن الدولة الغذائي، مشددًا على ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.