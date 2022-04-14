السيطرة على حريق «ماسورة غاز ألماظة»

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق خط الغاز أسفل كوبري ألماظة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه، حيث تم على الفور الانتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع إمتداده ، ويتم حالياً القيام بأعمال التبريد.

وكانت قوات الحماية المدنية في القاهرة قد دفعت بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق ماسورة الغاز بجوار كوبري ألماظة.

وأكد مصدر مطلع عدم وجود إصابات أو ضحايا حتى الآن، مضيفًا أن مسئولي شركة الغاز توجهوا لمكان الحريق وتم فصل الغاز عن المنطقة.

وشب حريق، مساء اليوم، بماسورة غاز أسفل كوبري ألماظة بمنطقة مصر الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بماسورة غاز أسفل كوبرى ألماظة بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارات إطفاء وإسعاف وجارٍ محاصرة النيران وإخمادها.