مصرع طفل دهسا تحت سيارة وإصابة آخر سقط من قطار فى كفر الشيخ

لقي طفل مصرعه دهسًا أسفل سيارة، وأصيب آخر بسقوطه من قطار، كما أصيب 4 آخرين في حادثي تصادم على طرق كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفيات.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع عدد من الحوادث بأنحاء متفرقة بالمحافظة، منها مصرع طفل دهسته سيارة، وسقوط طفل من قطار، وإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في ثلاث حوادث.

وتبين من التقارير الطبية مصرع مازن محمود محمد، 5 سنوات، بكفر العجمي مركز بيلا، بدهسه بسيارة ملاكي، والجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة بسيدي غازي، كما أصيب محمد لطفي السيد أحمد 16 سنة، بجروح متهتكة بأسفل القدمين وجرح بفروة الرأس، لسقوطه من القطار بسيدي غازي، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام.

كما أصيب 4 آخرين في حوادث، منها تصادم أمام سوق الجملة، وآخر بالقرب من بورصة الأسماك رافد الطريق الدولي" بلطيم كفر الشيخ"، وحادث تصادم بعزبة الخمسين سيدي غازي.

ومؤخرًا، أصيب 12 شخصًا في حوادث تصادم على عدد من طرق محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لعدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، 4 إشارات بوقوع حوادث متفرقة على عدد من طرق محافظة كفر الشيخ، أدى لإصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لعدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.