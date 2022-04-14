الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

القبض على متسول تعدى على شخص أثناء الصلاة أمام مسجد شرق الإسكندرية

حبس
حبس

تمكن قوات الأمن بالإسكندرية، من إلقاء القبض على شخص متسول بمنطقة سموحة شرق المدين، أثناء تعديه بالضرب والسب على أحد المواطنين أثناء قيامه بالصلاة أمام أحد المساجد بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، بعد تداول مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر فيه شخص يتعدى على مواطن أثناء الصلاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط المباحث، يفيد برصد فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص متسول يعتدى بالضرب على شخص يصلي أمام مسجد بمنطقة سموحة، بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وجاء بالفيديو ظهور شخصان أثناء تواجدهما على سجاد للصلاة أمام مسجد في منطقة سموحة، ويأتي شخص ويركل المصلي بقوة في جسده حتى يخرج من الصلاة، ويمنع آخر هذا الشخص من التواجد بمكان الصلاة ويفر هاربًا.

تم تحديد الشخص المشار إليه، وعمل كمين وألقي القبض على المتهم، وتبين أنه مشهور عنه ممارسة أعمال التسول والنوم بالطريق العام، وسبق اتهامه في قضية "تسول"، وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إيداعه إحدى المصحات النفسية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مواقع التواصل تحقيق الإسكندرية سموحة مواقع التواصل الاجتماعي صلاة

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