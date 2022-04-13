الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على منتحل صفة للنصب على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزته "3 كارنيهات منسوب صدروهم لجهات حكومية وخاصة"، أثنين منهم باسم المتهم والثالث باسم أحد الأشخاص وجميعهم مثبت عليهم صورته .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة ، كما أقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية بإسمه مزورين) ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الأول المضبوط أيدها .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التزوير.

الأجهزة الأمنية القاهرة أحد الأشخاص المقطم 3 كارنيهات

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وائل لطفي

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