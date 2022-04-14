الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية بالقانون المقدم من حزب العدل إلى «النواب»

النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم إمام

يتكون مشروع قانون المجالس المحلية الذي قدمة النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إلى البرلمان ، من ٧٩ مادة ينتظمها أحد عشر فصلًا مستقلًا، يعالج كل فصل فيها موضوعًا منفصلًا.

وجاء الفصل الأول تحت عنوان "انتخاب المجالس المحلية" واحتوى على ١٨ مادة، بدأت المادة الأولى بالتعريفات، ثم نظمت بقية المواد طريقة الانتخابات، وشروط الترشح ومستندات الترشح وموانعه، والدعاية وتنظيمها، وإعلان النتائج.

كما انطوى الفصل الثاني على حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، وتضمن تسعة مواد من المادة 19 حتى المادة 27، واشتملت على: القسم القانوني، ونظمت حقوق الأعضاء وواجباتهم، وحصاناتهم ومرتباتهم، وتنظيم الاستقالات وخلو المقاعد وسقوط العضوية.

أما الفصل الثالث فقد نظم سير العمل بالمجالس المحلية، وجاء في 17 مادة من المادة ٢٨ إلى المادة ٤٤ واشتملت: على تخصيص المقر لكل مجلس محلي، وموازنة خاصة، ومدة دور الانعقاد، وعلنية الجلسات، وحضور رؤساء الوحدات والمصالح للجلسات، واللجنة الدائمة وتشكيلها، ولجان الخدمات، وجلسات الاستماع والبوابة الإليكترونية.

وخصص المشروع الفصل الرابع للمجلس المحلي للمحافظة، واشتمل على 7 مواد من المادة 45 إلى المادة 51، وتضمنت: تشكيل المجلس المحلي للمحافظة واختصاصاته.

كما تم تخصيص الفصل الخامس للمجلس المحلي للمركز، واشتمل على 3 مواد من المادة  ٥٢ إلى المادة ٥٤، وتضمنت تلك المواد تشكيل مجلس محلي المركز واختصاصاته.

كما حدد الفصل السادس في المواد من ٥٥ إلى ٥٧ : تشكيل المجلس المحلي للمدينة واختصاصاته؛ والفصل السابع حدد تشكيل المجلس المحلي للمدينة واختصاصاته في ثلاث مواده من الماد ٥٨ إلي المادة ٦٠، وحدد الفصل الثامن تشكيل واختصاصات المجلس المحلي  للقرية في مادتين ٦١ و ٦٢.

أما الإشراف والرقابة على عمل المجالس المحلية، فقد خصص لها المشروع الفصل التاسع والذي انطوى على مبحثين: الأول لقرارات المجالس المحلية وحالة، اعتراض الجهاز التنفيذي عليها ودور  الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للفصل في الخلاف على وجه الاستعجال بقرار ملزم، وهذا كله منصوص عليه في المواد   ٦٣-٦٤-٦٥من المشروع . 

أما المبحث الثاني، فاشتمل على الأدوات الرقابية (هي: "السؤال – طلب الاحاطة – طلب المناقشة– الاقتراحات – الاستجواب – لجان تقصي الجقائق – طلب المعلومات)   بالمواد من ٦٦ إلى ٧٣. 

وجاء الفصل العاشر ليشتنلح على مواد المجلس الأعلى للمجالس المحلية  في خمس مواد من المادة (٧٤) إلى المادة (7٨)، واشتملت على: تشكيل المجلس، ودورات انعقاده، وانتخابات رئيسه ووكيليه، واختصاصاته، وجهازه الإداري.

وأخيرًا نص الفصل الحادي عشر على طرق وأسباب حل المجالس المحلية في  المادة (٧٩)، ومنع المشروع حل المجالس إلا بحكم قضائي.

مجلس الدولة مجلس النواب انتخاب المجالس المحلية الخطة والموازنة مشروع قانون الفتوى والتشريع

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

أول فيديو للحظة اشتعال النيران فى «ماسور غاز ألماظة»

صفاء أبو السعود تنفي لـ«الدستور» شائعة وفاتها: «أنا بخير والحمدلله»

تبدأ 22|جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2022

الاختيار 3.. تسريب لـ خيرت الشاطر: رفضنا تعريض مصلحة إسرائيل للخطر.. إحنا مش فى حرب مع حد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

"كاسر الأمواج".. ما أهداف العملية الإسرائيلية فى الضفة الغربية؟

«التعاون الإسلامى» تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان