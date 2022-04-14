حارث عقار ينهى حياة شاب لسرقة 200 ألف جنيه فى البساتين (فيديو)

شهدت منطقة البساتين حادثًا مأساويًا عندما أقدم حارث عقار على خنق شاب وسرق مبلغ مالي منه قدره 200 ألف جنيه، عندما أوهمه بمساعدته لشراء شقه سكنية داخل العقار، وطلب منه إحضار المبلغ المطلوب ليكتب عقد الشقة بعد معاينتها، لكن حارس العقار أنهى حياته واستولى على الأموال وفر هاربًا.

وقال مدحت إسماعيل، أحد سكان العقار، إن الجاني يسكن في غرفة هو وأسرته المكونة من أربع أفراد، وعمل بالعقار حارساً به منذ 6 أشهر، وبرغم أن السكان كانت تتعامل معه برفق وتعاطف بجانب المساعدات المالية التي كانت تكفي للادخار منها، إلا أن طمعه لتحقيق حلم الثراء السريع أعمى عيناه وجعله يسرق المال من سكان العقار.

شاهد عيان: المجني عليه كان يتردد على المنطقة باحثًا عن شقة

وأضاف" إسماعيل" أن المجني عليه كان يتردد على المنطقة باحثًا عن شقة سكنية لشرائها، فأوهمه حارث العقار بوجود شقة معروضة للبيع بسعر مغرٍ وطلب منه أن يأتي لمعاينة الشقة، وبعد مفاوضات اتفقا على يوم لشراء الشقة وطلب منه إحضار المبلغ كاملا ليكتب عقد البيع.

شاهد عيان: حارث العقار كان مخططا لقتل الشاب

في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا حضر المجني عليه وبيده كيس أسود بداخله الأموال المتفق عليها لشراء الشقة، وذلك كان الموعد المتفق عليه لإتمام عملية الشراء، بالفعل صعد الاثنان معاً إلى الطابق الـ11 وبعد مرور ثلاثة ساعات نزل حارث العقار بمفرده وفر هاربًا.

شكوك حول أختفاء المجني عليه

وأشار إلى أن بعد مرور ثلاث ساعات بدأ أهل المجني عليه بالحضور لمعرفة سبب غيابه ليتفاجأوا به جثة هامدة بعدما قام حارث العقار بخنقه مستخدماً حبل قاصدا به قتله، وبعد تنفيذ جريمته وضع حارث العقار جثة الشاب في بطانية وسرق الأموال وفر هارباً.

وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة تفيد بوجود جثة داخل شقة بأحد شوارع منطقة البساتين، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة شخص مقتول وتبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار وتم ضبطه بعد هروبه لأحد محافظات الصعيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.