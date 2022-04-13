الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: لا شىء يمكنه منع تحقيق أهداف العملية الخاصة لحماية دونباس

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن لا شيء يمكنه منع تحقيق أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء: "أود أن أؤكد مرة أخرى على أنه لا إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف، ولا أساليب الحرب الإرهابية من قبل الجماعات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك التخويف والدعاية والتزييف والمعلومات المضللة والتهديدات، يمكنها منع تحقيق الأهداف والغايات التي تم تحديدها من قبل القيادة الروسية".
وفيما يتعلق بعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتبادل السياسي الأوكراني فيكتور مدفيدتشوك، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا، قالت زاخاروفا:" إن روسيا تعتبر هذا نهجًا خطيرًا للغاية نظرًا لوجود العديد من السياسيين المعارضين في أوكرانيا".
وقالت زاخاروفا، إن أوكرانيا تستخدم التضليل لتحويل الانتباه عن جرائمها، مشيرة إلى أن كييف تعد لاستفزازات جديدة في مناطق كانت تتواجد بها القوات الروسية في السابق.
كما أضافت: "أن كييف تُعد الآن لمسرحيات جديدة في مناطق سيريدينا-بودا، ونيجنيايا سيروفاتكا بمقاطعة سومي، حيث كانت تتواجد القوات الروسية في السابق. وندعو لعدم الانخداع لمثل هذه الاستفزازات".
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير الماضي، عن شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رغم قرار سحبه من الأسواق.. «الدستور» ترصد حجم مبيعات «الإندومى» بالمحال

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

بسبب أحداث السنغال.. مصر تستضيف مؤتمرًا عالميًا لأمن وسلامة الملاعب

محافظة القاهرة تغلق كشري التحرير فرع شرق مدينة نصر (صور)

النيابة تكشف تفاصيل تحقيقات حادث ميكروباص أبوسمبل السياحى

«السيسي» يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لمصابي وأسر ضحايا «أتوبيس أسوان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

كيف يمكن أن تكون الحياة أفضل؟

مدحت بشاى

احتفالًا بعيد ميلاد ابن رشد

عبد الرحيم طايع

جمعيات خيرية لتعذيب المواطنين!

د. القس صفوت البياضى

على الدول العظمي إغاثة الدول الفقيرة حتى يعم السلام والأمن كوكب الأرض

جلال حمام

مصر التي فيها.. كل حاجة حلوة

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان

حاخام «الأشكناز» الأكبر في إسرائيل: اليهود مُحرم عليهم الوجود في الحرم القدسي

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس