الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لسباك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالبساتين

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، سباك بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة البساتين.

كانت قد تمكنت قوات مباحث القاهرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته مواد مخدرة لقصد الاتجار .

أثناء مرور  دورية أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين تم الاشتباه في أحد الأشخاص وبالتقرب منه حاول الفرار وألقت قوات الأمن القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مخدر الحشيش وأقراص الترامادول وسلاح ناري وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح غير المشروع والتجارة  والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال علي عملائه وتحرر محضر بالواقعة.

محكمة جنايات سباك المشدد 3 سنوات الاتجار المواد المخدرة البساتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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