«التحالف المصري» يدين إصابة 16 شخصًا بحادث إطلاق نار داخل محطة مترو بنيويورك

أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الأربعاء، الحادث الذي وقع داخل محطة مترو الشارع السادس والثلاثين في منطقة سانسيت بارك في حي بروكلين، حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 12 أبريل حسب التوقيت المحلي لنيويورك، والذي أسفر عن إصابة 16 شخصاً.

جدير بالذكر أن المشتبه فيه لارتكاب الحادث قد فر هارباً من المحطة، ولا يزال طليقاً، ووصفت الشرطة المهاجم بأنه رجل أسود طوله 5 أقدام و5 بوصات، وله بنية ثقيلة، وكان يرتدي كنزة رمادية بغطاء رأس وسترة برتقالية كالتي يرتديها عمال البناء ويضع على وجهه قناعًا مضادًا للغاز، ولم تُعرف حتى الآن دوافعه.

وأعرب التحالف المصري عن أسفه تجاه إصابة اثنين مصريين، أحدهما رجل والأخرى أنثى، كما أن إصابة المصري هي إصابة حرجة ترتب عليها إجراؤه عملية جراحية استغرقت أربع ساعات.

وشدد التحالف المصري بضرورة بذل الحكومة والشرطة الأمريكية جهوداً مكثفة؛ لتأمين القاطنين في الولايات المتحدة، ولإلقاء القبض على مرتكب الحادث الإجرامي في أسرع وقت ممكن والتحقيق في الحادثة للكشف عن الأسباب وعن التنظيم الممول للحادث، وبذل مجهودات مكثفة للإصلاح عما نتج وتعويض الضحايا عن شعورهم بالخوف وغياب الأمن أثناء ممارسة حياتهم الطبيعية اليومية.

وكان وقع الحادث داخل محطة مترو الشارع السادس والثلاثين في منطقة سانسيت بارك في حي بروكلين، حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 12 أبريل حسب التوقيت المحلي لنيويورك، والذي أسفر عن إصابة 16 شخصاً، وفر المشتبه فيه لارتكاب الحادث هارباً من المحطة، ولا يزال طليقاً، ووصفت الشرطة المهاجم بأنه رجل أسود طوله 5 أقدام و 5 بوصات، وله بنية ثقيلة، وكان يرتدي كنزة رمادية بغطاء رأس وسترة برتقالية كالتي يرتديها عمال البناء ويضع على وجهه قناعًا مضادًا للغاز، ولم تُعرف حتى الآن دوافعه.