سامح شكري يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن (صور)

‏التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه اللقاء بين شكري وبلينكن بحث أوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

وأشار حافظ إلى أن اللقاء تناول عدد من القضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تأكيد أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام.

وتوجه وزير الخارجية إلى واشنطن، الإثنين الماضي، كما التقى مسؤولي الغرفة التجارية الأمريكية، وشارك في جلسة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط.