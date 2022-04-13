الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يكرم مدير «الشباب والرياضة» السابق

محافظ مطروح
محافظ مطروح

كرّم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بمكتبه، خالد عبدالحميد، مدير عام الشباب والرياضة السابق بمطروح، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة بوزارة الشباب والرياضة.

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كما وجّه محافظ مطروح، التهنئة للدكتور وليد عبدالعزيز الرفاعي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة الجديد بمطروح متمنيًا له التوفيق في مهام عمله. 

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وأكد محافظ مطروح، أهمية التواصل والتنسيق للاستفادة من كافة الخبرات لاستكمال تطوير منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة سواء في المباني والمنشآت والبرامج الشبابية وبما يعود بالخير على شباب مطروح، مع التأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة. 

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محافظ مطروح الشباب والرياضة مهام عمله برامج الشباب شباب مطروح

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