الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطرانان يرأسان الرياضة الروحية بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك في المنيا

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

نظمت كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، رياضتها الروحية بمناسبة الصوم الاربعيني، او الصوم الكبير كما هو معروف، وترأس الرياضة الروحية كل من الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبو الخير.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وشعب الرعية، وبدأت الرياضة بفقرة ترانيم مع كورال يسوع الملك.
وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تلا ذلك، ترحيب نيافة الأنبا باسيليوس بنيافة الأنبا يوسف، الذي أعطى الكلمة الروحية بعنوان "سر الإفخارستيا".

 واختتما اليوم الثالث من الرياضة الروحية بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

هذا وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد  اجتماعات وأنشطة كنيسة أم المخلص ببردنوها.

واستقبل الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة، حيث تفقد اجتماعي المرحلة الإعدادي، وكبار السن، ثم التقى الأب المطران مع مسؤولي الأنشطة والخدمات بالكنيسة واستمع لآرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بأنشطة الكنيسة خلال الفترة القادمة.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم، كما تفقد المكتبة الثقافية بالكنيسة تحت الإنشاء، علمًا بأن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام ومتابعة الأب المطران بجميع الاجتماعات والأنشطة الرعوية، بكافة كنائس الإيبارشية.

كما ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأب أيوب يوسف، راعي كنيسة السيدة العذراء أم المخلص بالمنيا، نظمت الرعية قافلة طبية، وذلك في التاسع من الشهر الجاري.

تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية، حيث تعتبر هذه القافلة هي قافلة تحليل طبية بالتعاون مع  اسرة اجتماع "فرح وعطاء".

الجدير بالذكر أن هذه القافلة الطبية تأتي في إطار حرص الكنيسة على تقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة، للمساهمة في تنمية المجتمع.

باسيليوس فوزي الانبا باسيليوس فوزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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