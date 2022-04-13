للشهادة الإعدادية..
وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام سير الامتحان التدريبي لنظام «البابل شيت»
تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم، طلاب الصف الثالث الإعدادى بمدرستي القناة الإعدادية للبنات والقناة الإعدادية للبنين للإطمئنان لمتابعة انتظام سير الإمتحان التدريبي الأول بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن في مادة العلوم.
وأكد وكيل الوزارة أن 361 طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة القناة الإعدادية للبنات قد أدين الإمتحان التدريبي الأول على نظام البابل شيت في مادة العلوم بنسبة حضور 84% بينما أدى 523 طالبًا نفس الامتحان بمدرسة القناة الإعدادية للبنين بنسبة حضور 80%.
وأشار الدكتور أكرم، إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد هو 12624 طالبًا وطالبة وأن نسبة حضورهم فى الإمتحان التدريبي اليوم كانت 86% معللًا إرتفاع نسبة الحضور بأنه أمر متوقع من طلاب بورسعيد الذين حضروا لتقييم أنفسهم فى مادة العلوم بأسلوب عصرى جديد يتسم بالدقة ويودعوا النظام التقليدي القديم.
وقال وكيل الوزارة أنه استطلع رأي الطلاب أثناء أداء الإمتحان التدريبى حول الأفضلية بين نظام “البابل شيت” والنظام التقليدي القديم، مضيفًا أن معظم الطلاب قد أبدوا ارتياحهم لنظام “البابل شيت” لسهولته ودقته.
وأوضح الدكتور أكرم، أن تعليم بورسعيد على تنسيق تام مع وزارة التربية والتعليم بخصوص التحول إلى نظام البابل شيت والتصحيح المميكن لطلاب الشهادة الإعدادية وذلك بتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الداعم الرئيسي للعملية التعليمية بالمحافظة.