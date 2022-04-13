الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالشروع فى قتل سائق «توكتوك» بالغربية

متهم
متهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات فيديو الشروع فى قتل سائق "توك توك" لسرقته بالإكراه بمركز كفر الزيات بالغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها سائق «توك توك»، مُصاب بجروح على إثر إدعاء إصابة برش خرطوش.

وما قرره أنه حال قيادته مركبة التوك توك خاصته بالقرية محل إقامته استوقفه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا "مخدرات، سلاح"، مقيم بدائرة المركز، وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بدائرة المركز ، وخلال الطريق قام الأخير بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزة المذكور فأحدث إصابته وإستولى على مركبة التوك توك خاصته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضُبط المتهم وبحوزته بندقية وكمية من الذخائر، ومركبة "التوك توك" المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الشروع قتل سائق توك توك مركز كفر الزيات

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وائل لطفي

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