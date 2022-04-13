السفير السعودي في بيروت يؤكّد دعم المملكة للشعب اللبناني

أكّد سفير السعودية في لبنان وليد البخاري اليوم الأربعاء دعم بلاده للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة

التي يمر بها،جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عونله، اليوم، بقصر بعبدا ،حسب بيان للرئاسة اللبنانية .



وأطلع السفير السعودي رئيس الجمهورية على آلية عمل الصندوق السعودي-الفرنسي المشترك المخصص للدعم الانساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان".



ووفق البيان ، "تم خلال اللقاء استعراض العلاقات اللبنانية-السعودية وضرورة تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة".



كان البخاري قد عاد إلى مركز عمله في بيروت، في الثامن من أبريل الحالي بعد غياب دام أكثر من خمسة أشهر على خلفية أزمة سياسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ،قال فيها إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم وأن الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف".



واستدعت السعودية في 29 أكتوبر الماضي سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكّدا في بيان مشترك خلال زيارة ماكرون إلى السعودية في يناير الماضي، عزمهما على إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني.



وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، التزام بلاده بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحق دول الخليج، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة ينطلق من قناعتها وإيمانها بالدولة اللبنانية، ويهدف لاستقرار لبنان والدول العربية باعتبار أن الأمن العربي هو أمن مشترك.

جاء ذلك في تصريح للوزير عقب لقائه بسفير المملكة العربية السعودية بلبنان وليد البخاري في مقر إقامته باليرزة.



وشدد على التزام اللبنانيين بضميرهم ومصلحة بلدهم وعروبتهم وأمن وأمان مجتمعات أشقائهم وأمن السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.



وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى الحرص على إجراء الانتخابات بكل حرية وديمقراطية، معتبرا أنه لا خوف على الحرية والديمقراطية في لبنان طالما أن اللبناني يريد بناء دولته.