الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 مصانع لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة بالقليوبية

المخصبات الزراعية
المخصبات الزراعية المغشوشة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 مصانع غير مرخصة لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة بمحافظة القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع، مخازن غير مرخصة فى مجال مستلزمات الإنتاج وتداول المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة.

وتصنيع وتعبئة غراء الأخشاب من جلود الحيوانات وتعبئة وتداول المواد الغذائية والمنتجات التى تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 4 مصانع و شركة ، بدون ترخيص ، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات 61,6 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجاها لشركة وهمية ، 169 طن مواد خام ومنتج نهائى، 89 طن ملح طعام مغشوش ومقلد ومنسوب إنتاجه لإحدى الشركات معبأة ومعد للتداول و8,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لغراء مغشوش ومقلد معبأ ومعد للتداول ،14,9 طن مواد خام مخلفات بلاستيكية ومنتج نهائى لخام البلاستيك مغشوش ومقلد، 2000 ماسورة بلاستيك منتج نهائى مغشوش ومقلد ومصنع من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

الأجهزة الأمنية المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة تعبئة غراء الأخشاب جلود الحيوانات المواد الغذائية مواد مجهولة المصدر محافظة القليوبية

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