الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر صدمهما قطار أثناء عبور الطريق بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر، مصرعه بينما أُصيب آخر أثناء عبورهما بتوكتوك شريط السكة الحديد فى مكان غير مخصص للعبور حيث اصطدم به القطار المكيف سوهاج القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بحسب بيان أمني بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد مصرع شاب وإصابة آخر أثناء عبورها خط السكة الحديد واصطدامها بإحدى القطارات.

وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، تبيّن وجود بلاغ من سائق القطار المتجه إلى القاهرة أنه أثناء مرور القطار تلاحظ عبور "توك توك" على الخط النازل بالحاره المخالفة عكس الاتجاه من ناحية الغرب أثناء غلق المزلقان من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى دهس "التوك توك".

وأسفر الحادث عن وفاة المدعو (أحمد ص ا ع) - 32 عامًا - عامل ويقيم دائرة مركز المراغة، وإصابة المدعو (منصور م ع ع) - 49 عامًا - ويقيم بذات الناحية "كسور متفرقة بالجسم".

وحُرِرَ محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ووضع الجثة المتوفي تحت تصرف النيابة.

أمن مصر وفاة قطار سوهاج اصابة السلام النيابة ازمة

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وائل لطفي

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