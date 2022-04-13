الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السادس الحلقة 11.. حزلئوم يواصل البحث عن والدة حلقوم

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

تكشف حلقة اليوم من مسلسل الكبير اوى الجزء السادس الحلقة 12 والذى يخوض به الفنان أحمد مكى السباق الرمضانى الحالى عن العديد من التفاصيل التى تخص حزلئوم بعد عودته من الخارج بصحبة ابنه حلقوم ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السادس الحلقة 11.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السادس الحلقة 11

و يواصل حزلئوم فى الحلقة 12 من مسلسل الكبير اوى الجزء السادس البحث عن والدة حلقوم بعد وصوله فى حلقة أمس إلى كابتن امانيو و التى تقوم بدورها الفنانة شيماء سيف لتكشف لنا الحلقة اليوم عن العديد من الاسرار حول المغامرات النسائية لحزلئوم و يخوض معه رحلة البحث عن ام ابنه هدرس بعد ان تخلى عنه أشقاؤه الكبير و جوني .

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي عودة الكبير وأولاده إلى  بيت العمودية بعد الكشف عن عصابة الرجل المقنع ولعبة السبيط وهروب الكبيرة فحت، وتواصل الأحداث في التصاعد بعودة حزلقوم من الخارج والذي يتفاجأ بوجوده الكبير في الدوار ويبدأ حزلقوم في التعرف على أبناء الكبير عترة وجوني ولكن حزلئوم يستغرب من فارق السن بين جوني والعترة وظهور الأخير بهذا المظهر رغم أنهما توأم. 

ثم يفاجيء حزلقوم الكبير بابنه حلقوم الذي يظهر للمرة الأولى في العمل ويشبه الطفل والده تمامًا من حيث الشكل وقصة الشعر وطريقة الكلام ثم يقوم بتعريفه بأعمامه جوني والكبير الذين يتعجبون من وجود الطفل خاصة وأن حزلقوم لم يخبرهم من قبل بوجود ابن له. 

وتتوالى الأحداث بظهور مربوحة في الحلقة في إطار كوميدي وفي محاولة لحزلقوم للتعرف عليها يدور بينه وبين الكبير حوار كوميدي حول زواج الكبير من مربوحة الشغالة في سوء تفاهم من حزلئوم لعدم علمه بزواج الكبير مرة أخرى. 

ثم يظهر سائق حزلقوم والذي يلعب دوره الفنان منير مكرم ويحاول استغلال حزلقوم واستعطافه للحصول على أكبر قدر من الأموال مستغلًا طيبة حزلقوم وسذاجته للنصب عليه. 

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الحلقة 11 الكبير أوي

وتتوالى أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس بمحاولة جوني والكبير لمعرفة تاريخ ابن حزلقوم ومن هي والدته فحكى لهم حزلقوم أنه وجده أمام القصر الخاص به في المريوطية والي جواره هاتف محمول قامت والدته بتركه ثم تقول بالاتصال بحزلئوم لتخبره بأنها تزوجت من حزلئوم منذ فترة وقام بطلاقها وهي حامل لتنجب له ابنه حلقوم. 

ولكن الكبير وجوني مربوحة يحاولان معرفة والدة الطفل ولكن حزلقوم لا يتذكرها لأنه مزواج ويتزوج كثيرًا من كل بلد يقوم بالسفر إليها. 

ثم يقول لهم حزلئوم أنه سيبدأ رحلة البحث عن والدة الطفل ولكن يتهرب كلا من جوني والكبير من هذه المهمة ويختلفان عدد من القصص الوهمية حتى لا يذهب ان مع الكبير ويضطر في النهاية للسفر الي القاهرة بصحبة هدرس للبحث عن والدة الطفل. 

وتنتهي الحلقة بمشهد تواجد حزلقوم وهدرس في صالة جيم بمنطقة العمرانية بالهرم ويبحث حزلقوم عن كابتن أماني أو أمانيو لتنتهي الحلقة بظهور شيماء سيف التي تلعب مدربة داخل صالة الجيم في إطار من الكوميديا والتشويق. 

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مواعيد عرض الحلقة 11 مسلسل الكبير أوي

ويعرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي وعدد من نجوم الكوميديا الحلقة 11 بشكل حصري على قناة ON بعد حصولها على حقوق عرض العمل خلال شهر رمضان ونقَدم لكم  مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 11 والقنوات الناقلة، تُعرض  الحلقة 11 بشكل حصري على شبكة قنوات «ON»  إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس التي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في نفس اليوم في  تمام الساعة 1:50 صباحًا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول لها على الشاشة في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

يقوم ببطولة مسلسل "الكبير أوي"  أحمد مكي الذي يقدم خلال العمل دور الكبير وجوني وحزلئوم، والوجه الصاعد رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام في دور هدرس، وبيومي فؤاد في دور دكتور ربيع، وهشام إسماعيل في دور فزاع، وسما إبراهيم في دور الكبيرة فحت، ومحمد أوتاكا، وليلى عز العرب، مصطفى غريب في دور العترة، وحسن القناوي، وعلاء زينهم، وحسين أبوحجاج، وعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وشيماء سيف، وسليمان عيد، وآخرين وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

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