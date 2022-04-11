«الكبير أوى 6» الحلقة 10.. «سرسبت فى قلبى» سر حب الكبير وأولاده لمربوحة

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، حالة من الحزن الذي غيم على الكبير وأبنائه العترة وجوني، بعد فقد الكبير مربوحة في التحدي الخامس من لعبة السبيط.

وسأل جوني الكبير قائلًا: “يعني كدة مربوحة مشيت خلاص، ليقول له: ضحت بنفسها عشان العترة يفضل، ليتدخل العترة في الحديث باكيا: يعني مهنشوفهاش تاني واصل؟ دنا كنت حبيتها قوي، بس كنت مداري الحب ده عنها، وكان نفسي أقولها إنها أول حد يحبنا ويخاف علينا بالشكل ده بعد أمي”.

وأعرب جوني عن عدم رغبته في ذهاب مربوحة ليقول له الكبير: “ياريته كان بيدي يا ولدي.. ياريته كان بيدي، أنا مكنتش متخيل إنها تأثر بالدرجة دي، أنا كنت خلاص قلبي بقى حجر ومحسش بيه تاني، لحد ما ربنا وقع البت دي في طريقي.. بت مهبوشة ومجنونة.. بس قلبها أبيض.. سرسبت في قلبي معرفش ليه؟ كنها عيلة صغيرة تايهة ما صدقت لقيت أبوها تمشي معاه منين ميروح ويحسسها بالأمان”.

ولفت الكبير إلى أن ما فعلته مربوحة في العترة جعلها تكبر في نظره، لأنه يرى أن من يضحي بنفسه لشخص آخر لا يعرفه إلا من أيام هو إنسان أصيل ذو قلب أبيض لا يوجد مثله أحد، مضيفًا: ورحمة مربوحة لاجيب حقها قبل ما دمها يبرد.

وتنتهي الحلقة بحضور رجال الشرطة إلى مكان اختطاف المزاريطة وتهرب الكبيرة فحت قبل وصولهم إلى المكان.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحًا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.