الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الكبير أوى 6» الحلقة 10.. «سرسبت فى قلبى» سر حب الكبير وأولاده لمربوحة

الكبير أوي 6
الكبير أوي 6

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، حالة من الحزن الذي غيم على الكبير وأبنائه العترة وجوني، بعد فقد الكبير مربوحة في التحدي الخامس من لعبة السبيط.

وسأل جوني الكبير قائلًا: “يعني كدة مربوحة مشيت خلاص، ليقول له: ضحت بنفسها عشان العترة يفضل، ليتدخل العترة في الحديث باكيا: يعني مهنشوفهاش تاني واصل؟ دنا كنت حبيتها قوي، بس كنت مداري الحب ده عنها، وكان نفسي أقولها إنها أول حد يحبنا ويخاف علينا بالشكل ده بعد أمي”.

وأعرب جوني عن عدم رغبته في ذهاب مربوحة ليقول له الكبير: “ياريته كان بيدي يا ولدي.. ياريته كان بيدي، أنا مكنتش متخيل إنها تأثر بالدرجة دي، أنا كنت خلاص قلبي بقى حجر ومحسش بيه تاني، لحد ما ربنا وقع البت دي في طريقي.. بت مهبوشة ومجنونة.. بس قلبها أبيض.. سرسبت في قلبي معرفش ليه؟ كنها عيلة صغيرة تايهة ما صدقت لقيت أبوها تمشي معاه منين ميروح ويحسسها بالأمان”.

ولفت الكبير إلى أن ما فعلته مربوحة في العترة جعلها تكبر في نظره، لأنه يرى أن من يضحي بنفسه لشخص آخر لا يعرفه إلا من أيام هو إنسان أصيل ذو قلب أبيض لا يوجد مثله أحد، مضيفًا: ورحمة مربوحة لاجيب حقها قبل ما دمها يبرد.

وتنتهي الحلقة بحضور رجال الشرطة إلى مكان اختطاف المزاريطة وتهرب الكبيرة فحت قبل وصولهم إلى المكان. 

 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحًا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من مساء اليوم التالي. 

 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس 

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

بعد انتهاء «يوتيرن».. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله الفن نهائيا

القومى لحقوق الإنسان يطالب بضرورة شمول تحقيقات النيابة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسرى

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

«تعليم القاهرة» تعلن جدول امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

التحقيق مع المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

حسن كامل

رجالا بدولة الموسسات«2».. نسور مصر

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. بيزنس البنوك الإسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟