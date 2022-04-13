الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي والشوم بسبب خلافات الجيرة، بين عائلتين بمركز أبو تيج جنوب محافظة أسيوط. 

تلقى اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطاراً من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغاً من أهالي قرية البلايزة بمركز أبو تيج بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات جيرة بين عائلتين ووقوع إصابات من الطرفين.

انتقلت فرق الإسعاف ورجال المباحث وقوات الأمن إلى موقع الحادث وتم فرض كردون أمني، والسيطرة على المشاجرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

٦ أشخاص مشاجرة الأسلحة البيضاء أبو تيج محافظة أسيوط اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط

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