تفاصيل استعدادات «التربية والتعليم» لامتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

بدأت الإدارات التعليمية على مستوي الجمهورية فى الاستعداد لامتحانات المهارات المهنية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، والتي تنطلق في الكثير من المدارس يوم ١٦ أبريل الجاري، ويتم انطلاقها في مدارس أخري يوم ١٨ أبريل الجاري، حيث يتم وضع الجداول وفقًا لكل إدارة تعليمية.

وكشفت مصادر بإدارة الجيزة التعليمية، أنه تم إعطاء توجيهات بالعمل على طباعة امتحانات المهام الأدائية في جميع المديريات التعليمية، بالإضافة إلى التنبيه على أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي بالحضور وعدم الغياب فيها.

وتقول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المهام الأدائية تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

فهي أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وتم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين.

عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

- يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

- يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين.

- يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

وأعلنت إدارة العمرانية التعليمية بالجيزة جدول المهارات الأدائيّة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وقالت الإدارة إنها تبدأ فى 18 أبريل الجاري وتنتهي في 26 أبريل الجارى.

وكذلك أعلنت إدارة حلوان التعليمية، عن جداول امتحانات المهارات المهنية في الإدارة العامة لحلوان، حيت تبدأ يوم ١٦ وتنتهي يوم ٢٠ أبريل الجاري.