الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يطمئن على توافر السلع فى المحلة وسمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس الثلاثاء، جولة داخل الأسواق والشوادر ومنافذ البيع المدعمة بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، تفقد خلالها معرض "كلنا واحد"، ومنفذ بيع المنطقة الشمالية، ومعرض "أهلا رمضان"، وأسواق فتح الله وأسواق أولاد رجب بمدينة المحلة، كما تفقد معرض "كلنا واحد" بمدينة سمنود.

وخلال جولته تابع المحافظ أسعار السلع بالأسواق بمختلف أنواعها، مستمعاً لآراء المواطنين حول أسعار السلع ومدى توافرها، كما تناقش المحافظ مع أصحاب الأسواق والبائعين عن مدى الإقبال على الشراء مقارنة ببداية الشهر الفضيل، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.

وأوضح رحمي أن تفضيل المنافذ المدعمة والعزوف عن الشراء من الأماكن التي تبيع السلع بأسعار مرتفعة، هي إحدى الوسائل المجدية لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، مؤكدًا على استمرار جولاته الميدانية مع الرقابة المستمرة من مديريات التموين، الصحة والطب البيطري على كافة الأسواق.

وعلى هامش الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف في حي ثان طنطا، وكذلك أعمال التطوير في مدخل مدينة سمنود.

رافق المحافظ خلال جولته علاء النمر رئيس حي أول المحلة، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

محافظ الغربية يتفقد سيرا على الأقدام توافر السلع المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

إحباط محاولة تهريب أدوية بمطار القاهرة

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

تبادلوا خلالها زجاجات المولوتوف.. مباحث كوم أمبو تسيطر على مشاجرة بين عائلتين

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟