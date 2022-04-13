محافظ الغربية يطمئن على توافر السلع فى المحلة وسمنود

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس الثلاثاء، جولة داخل الأسواق والشوادر ومنافذ البيع المدعمة بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، تفقد خلالها معرض "كلنا واحد"، ومنفذ بيع المنطقة الشمالية، ومعرض "أهلا رمضان"، وأسواق فتح الله وأسواق أولاد رجب بمدينة المحلة، كما تفقد معرض "كلنا واحد" بمدينة سمنود.

وخلال جولته تابع المحافظ أسعار السلع بالأسواق بمختلف أنواعها، مستمعاً لآراء المواطنين حول أسعار السلع ومدى توافرها، كما تناقش المحافظ مع أصحاب الأسواق والبائعين عن مدى الإقبال على الشراء مقارنة ببداية الشهر الفضيل، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.

وأوضح رحمي أن تفضيل المنافذ المدعمة والعزوف عن الشراء من الأماكن التي تبيع السلع بأسعار مرتفعة، هي إحدى الوسائل المجدية لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، مؤكدًا على استمرار جولاته الميدانية مع الرقابة المستمرة من مديريات التموين، الصحة والطب البيطري على كافة الأسواق.

وعلى هامش الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف في حي ثان طنطا، وكذلك أعمال التطوير في مدخل مدينة سمنود.

رافق المحافظ خلال جولته علاء النمر رئيس حي أول المحلة، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.