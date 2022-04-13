«الطب الوقائى» يخطر مطار القاهرة بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية

تلقت سلطات مطار القاهرة إخطارًا جديدًا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يفيد بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية أو كروت الصحة العامة لتي تم الإعلان عنها قبل يومين فقط من العمل به بالمطارات المصرية لجميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ضرورة قيام الحجر الصحي بالمطار بالتنسيق مع شركات الطيران نحو تشجيع القادمين من الخارج على التسجيل على المنصة الإلكترونية، والحصول على كود الموافقة للدخول إلى مصر «QR Code».

جاء ذلك بعد أن بدأت بالفعل المطارات المصرية تطبيق الإجراءات الجديدة لدخول القادمين من الخارج، مع الحفاظ على شروط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكانت إدارة الطب الوقائي قررت قبل إيام إلغاء الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتطهير الطائرات عقب كل رحلة وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحي والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني طبقاً لجداول التشغيل.

وفي حال وجود حالة إيجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة يتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية في استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة.

وبناء عليه القرار قامت مصر للطيران بالإعلان عن بدء تطبيقه منذ أمس الأول، مؤكده أنه حال تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل على المنصة الإلكترونية واسترجاع بياناته المسجلة سابقاً، كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته، والركاب المصريون العائدون من الخارج، لا يوجد ربط بين التطبيق الإلكتروني «Visit Egypt»، وجواز السفر الإلكتروني.

وفي حالة استخراج الراكب تذكرة السفر في المطار قبل الرحلة، يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وتظهر بيانات الراكب لدى الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أن له أولوية المراجعة نظراً لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر.