محافظ الوادى الجديد يشهد حصاد القمح بباريس

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، حصاد القمح بأحد الحقول التابعة للإدارة الزراعية بقرية عدن بمركز باريس، برفقة الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس عادل مراد رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وخلال لقائه المزارعين أكّد المحافظ على جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، موجّهًا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود مشكلات تواجه المزارعين، وتقديم الدعم وتيسير الإجراءات لبدء عملية توريد المحصول، مُشيرًا لاستلام المزارعين كافة مستحقاتهم المالية عقب إنهاء عملية التوريد.

جدير بالذكر، أن المحافظة قد أعلنت عن مكافآت تحفيزية للمزارعين الملتزمين بتوريد المحصول، تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

كما تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة، ترافقه الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق، والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

ووجه المحافظ بالبدء في أعمال رصف الطرق الداخلية والإنتهاء من أعمال الدهانات الداخلية وتركيب الواجهات بالمباني التي تم انتهاء أعمال الإنشاءات بها، والحفاظ على تناسق التصميم بين مباني الجهات المختلفة.

كما تفقد المحافظ أعمال توصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج بحي السبط البحري في إطار خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، موجهًا بفتح طريق يصل بين المنطقة والطريق الدائري وإعداد مخطط لإنشاء تقسمات سكنية لإقامة مجتمع عمراني جديد متكامل الخدمات.

وقام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتدشين قوافل بنك الطعام المصري التي وصلت المحافظة اليوم، محملة بـ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية كدعم للحالات الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، وفريق بنك الطعام المصري.