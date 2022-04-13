قال المتحدث باسم وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، كيفين رايدر، إن كلا من ​روسيا​ والصين​ تسعيان لتوسيع مبادراتهما لاستكشاف ​الفضاء​ معا وبشكل منفصل، كلاهما يعتزم استكشاف ​القمر​ و​المريخ​ خلال الثلاثين عاما المقبلة".

وأوضح رايدر أن فى حال نجحت هذه الجهود فمن المرجح أن تؤدي إلى محاولات من جانب موسكو وبكين لاستغلال الموارد الطبيعية للقمر.

وأشار إلى أنه على مدى العامين الماضيين، قامت روسيا والصين بزيادة أصولهما المدارية بشكل تراكمي بنسبة 70 في المئة، بينما من 2015 إلى 2018، كان هذا الرقم 200 في المئة.

وشدد المسؤول الأمريكى على أن الصين أرسلت بالفعل مركبة إنزال ومركبة جوالة إلى المريخ وأطلقت عدة ​صواريخ​ قادرة على تدمير ​الأقمار الصناعية​.

ووفقا لتصريحات رايدر فإن روسيا طورت مجموعة كاملة من الأسلحة المضادة للفضاء، وتطور صاروخا متحركا قادرا على تدمير الأقمار الصناعية.

كما اعتبر رايدر أن روسيا والصين تقدران التفوق في الفضاء، وتعتزمان حرمان ​الولايات المتحدة​ من الميزة المرتبطة بالفضاء، مؤكدا أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواجهون تحديات أكبر في الفضاء في السنوات المقبلة.