الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحباط محاولة تهريب أدوية بمطار القاهرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الشرائط الدوائية غالية الثمن.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي تلاحظ له قصر مدة سفرها - ثلاثة أيام - وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أو في حقائبها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية فأجابت بالنفي.

وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من أحمد شعبان أحمد مأمور الجمرك، ومحمد علي موافي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن تكون شرائط دوائية وسط الحقائب.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما أسفر عن ضبط ٣٣٠ شريطًا من الأدوية غالية الثمن مغلفة وموضوعة وسط عبوات غذائية.

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وأمر أحمد سيد عافية، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين

سلطات مطار القاهرة الدولي مأمور الجمرك الخطوط الأردنية ضرائب ورسوم جمركية تهريب كمية من الشرائط الدوائية غالية الثمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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