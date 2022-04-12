الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مصنع بلاستيك فى السلام

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في مصنع بلاستيك بمنطقة السلام، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق وحصر الخسائر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بدأت عمليات التبريد لموقع حريق مصنع بلاستيك بمنطقة السلام، تحسبًا لاندلاع الحريق مرة أخرى، ويتم إجراء عمليات تتبع لمكان الأدخنة المتواجدة داخل المصنع منعًا لنشوب الحريق، وسط تمركز 5 سيارات إطفاء بالمكان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي حريق مصنع بلاستيك السلام تحريات

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