«حظر الحج على نفقة الدولة».. 12 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء اليوم
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالحكومة لمناقشة عددٍ من الملفات الهامة.
ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والحكومة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، يوم العزة والكرامة.
نرصد في التقرير التالي أبرز قرارات أجتماع مجلس الوزراء اليوم
- عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج.
- سرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بالوثيقة، حتى يتسنى الإسراع في إطلاقها في أقرب وقت ممكن.
- الموافقة على مشروع قانون بخصوص حظر زواج الأطفال، وينص على معاقبة كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما 18 عامًا، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين.
- كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، بالإضافة لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 25 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة شمال سيناء.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2000م من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع "دار نهضة مصر" لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائى.
- الموافقة على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني.
- الموافقة على تعديل بعض القواعد المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض، التي تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات.
- وافق مجلس الوزراء على مدّ سريان التراخيص القديمة لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية بمدينتي شرم الشيخ.
- فيما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الإسكندرية باستكمال إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية.
- الموافقة على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لإنشاء 25 فرعاً لهما بمراكز الشباب والمدن الشبابية في بعض محافظات الجمهورية.