«حظر الحج على نفقة الدولة».. 12 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء اليوم

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالحكومة لمناقشة عددٍ من الملفات الهامة.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والحكومة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، يوم العزة والكرامة.

نرصد في التقرير التالي أبرز قرارات أجتماع مجلس الوزراء اليوم