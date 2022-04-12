رئيس اللجنة العسكرية للناتو يدعو إلى دعم أوكرانيا

دعا رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) الأدميرال روب باور اليوم الثلاثاء، إلى تقديم كافة أنواع الدعم؛ لمساعدة أوكرانيا في العملية العسكرية ضد روسيا.

وقال - نقلًا عن وكالة (يونهاب) للأنباء الكورية الجنوبية، خلال لقاء صحفي- إن أمر دعم كييف متروك لكل دولة لتحديد ما يمكنها إرساله إلي أوكرانيا التي قال إنها "تقاتل من أجل وجودها"، مشددًا على أنه إذا قررت أي دولة القيام بأحد الأشياء الثلاثة، وهي تقديم المساعدات غير المميتة أو الأسلحة المميتة أو المساعدات الإنسانية، "فهذا شيء عظيم في حد ذاته".

وذكر باور أنه ناقش مساعدة سول لأوكرانيا خلال محادثاته المنفصلة مع وزير الدفاع الكوري سوه ووك، على الرغم من أنهما قررا موقف سول المعارض لتقديم الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، قائلًا: "أعلم أن كوريا الجنوبية تقوم بالكثير بالفعل فيما يتعلق بالمساعدات المعتادة والمساعدات الإنسانية والمساعدات المالية.. أعتقد أن هذا مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا، وآمل أن تستمر الحكومة الكورية القادمة في ذلك أيضًا".

وتطرق باور إلى مسألة دعم الأسلحة لأوكرانيا، مشددًا على أهمية تدريب القوات الأوكرانية حول كيفية تسخير أي أسلحة إذا قررت أي دولة إرسال أي عتاد عسكري.

وأشار باور-ردا على سؤال حول إمكانية حصول أوكرانيا على عضوية الناتو- إلى "سياسة الباب المفتوح" التي يتبعها الناتو، لكنه عدد الإجراءات الصارمة للقبول، بما في ذلك ضمان موافقة جميع حلفاء الناتو بموجب قاعدة اتخاذ القرار القائمة على الإجماع.

ولفت إلى أن النظام الكوري الشمالي المتشدد لا يزال يشكل "مصدر قلق" بالنسبة للناتو، متابعا "أنه مصدر قلق، لأن كوريا الشمالية تزيد من قدراتها الصاروخية العابرة للقارات التي يمكن أن تصل إلى أراضي الناتو"، مضيفا "لذلك يعمل الناتو بشكل كبير مع المجتمع الدولي لإقناع كوريا الشمالية بالالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها بشأن نزع السلاح النووي وجميع القرارات الأخرى".