متى يستقر؟.. خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع الذهب وموعد استقراره

يواصل الذهب ارتفاع أسعاره في الأسواق خلال تعاملات اليوم، حيثُ لا زال متأثِّرًا بارتفاع سعر الدولار، وحالة الغلاء التي تشهدها البلاد منذُ أشهر بسبب استمرار الحرب العالمية بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إنَّ الأكيد في ارتفاع سعر الذهب، هي حالة الغلاء التي تشهدها البلاد منذُ فترة، والتي تُكمن أسبابها الرئيسية في شيوع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت، خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، في تصريح خاصة لـ"الدستور"، أنَّ موجة الغلاء العالمية فرضت العديد من التغيرات المالية، سواء ارتفاعًا في السلع الغذائية أو المنتجات المحلية والخارجية، وصولاً للذهب الذي يرتفع يوم تلو الأخر.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، إلى أنَّ الذهب لن يهبط ما دامَ الدولار يواصل ارتفاع أسعاره، والحرب العالمية لا تزال مُستمرَّة، مُشيرة إلى أنَّ ثبوت أسعار الذهب واستقراره لن يستطيع أحد التخمين فيه، خصوصًا وأنَّ الحرب بين روسيا وأوكرانيا قائمة حتى الأن.

واختتمت أنَّ أسعار الذهب ستستمر في الصعود الهائل والهبوط القليل، حتى تهدأ الصراعات بين دول العالم، خاصة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهذا لن يستطيع أحد استطلاعه، مشيرة إلى أنَّ جميع التوقعات الحالية، ما هي إلى اجتهادات شخصية، هدفها طمأنينة الناس، متوقعه استقرار أسعار الذهب مع انتهاء الحرب العالمية واستقرار الأوضاع الاقتصادية من جديد.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وشهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا بمعدَّل 3 جنيهات للجرام الواحد، وفقًا لأخر تقارير صادرة مساء اليوم

أسعار الذهب اليوم

وسجل عيار 14، 681 جنيها للجرام، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 876 جنيها للجرام، فيما ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1022 جنيهًا للجرام، فضلا عن قفز سعر الذهب عيار 24 إلى 1168 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 9198 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1968 دولارًا للأوقية، بزيادة قدرها 0.75%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.